Зеленский хочет получить пакет помощи от США на $90 млрд

Зеленский хочет пакет военной помощи на $90 млрд после встречи с Трампом

Украина хочет получить пакет военной помощи на $90 млрд для гарантий безопасности страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Зеленского, пакет включает авиацию, системы ПВО и аналогичные поставки. Гарантии безопасности, разрабатываемые коалицией из 30 стран, будут формализованы документально в течение 7–10 дней.

«Мы говорим про «коалицию желающих» [...] кто-то будет готов говорить про [военное] присутствие, кто-то про море, кто-то про защиту неба», — уточнил президент Украины.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Зеленский сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Макрон рассказал, когда определится место встречи Путина и Зеленского.