На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский хочет получить пакет помощи от США на $90 млрд

Зеленский хочет пакет военной помощи на $90 млрд после встречи с Трампом
true
true
true
close
U.S. Air Force/Global Look Press

Украина хочет получить пакет военной помощи на $90 млрд для гарантий безопасности страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, трансляция которого велась на YouTube.

По словам Зеленского, пакет включает авиацию, системы ПВО и аналогичные поставки. Гарантии безопасности, разрабатываемые коалицией из 30 стран, будут формализованы документально в течение 7–10 дней.

«Мы говорим про «коалицию желающих» [...] кто-то будет готов говорить про [военное] присутствие, кто-то про море, кто-то про защиту неба», — уточнил президент Украины.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Зеленский сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы, но только при личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Макрон рассказал, когда определится место встречи Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами