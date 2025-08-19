СМИ утверждают, что Украина отвергла предложение о заморозке линии фронта

FT: Украина отказалась от предложения о заморозке линии фронта

Украина отклонила инициативу о замораживании линии фронта. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на имеющийся документ.

«Киев также отвергает предложение... о замораживании остальной линии фронта», — говорится в статье.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также ряда европейских лидеров.

В переговорах приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По итогам встречи Трамп заявил о начале подготовки трехсторонних переговоров с Путиным и Зеленским.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.