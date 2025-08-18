Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от его жены

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на письмо Мелании Трамп, направленное перед встречей лидеров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с Владимиром Зеленским, передает Fox News.
«Он воспринял его очень хорошо», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.
По его словам, супруга проявила инициативу из-за «глубокой обеспокоенности положением детей в зонах конфликтов».
В свою очередь, Зеленский передал Трампу письмо от своей супруги для Мелании Трамп.
17 августа телеканал Fox News опубликовал текст «письма мира», которое Мелания Трамп через мужа передала Путину. В нем она написала о том, что все дети мечтают о любви, безопасности и возможностях.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.
В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
Ранее Зеленский по указке лидеров Европы поблагодарил Трампа «более десятка раз»