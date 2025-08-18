Трамп рассказал о реакции Путина на письмо от его жены

Президент США Трамп: Путин хорошо воспринял письмо от моей жены Мелании

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на письмо Мелании Трамп, направленное перед встречей лидеров. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед переговорами с Владимиром Зеленским, передает Fox News.

«Он воспринял его очень хорошо», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, супруга проявила инициативу из-за «глубокой обеспокоенности положением детей в зонах конфликтов».

В свою очередь, Зеленский передал Трампу письмо от своей супруги для Мелании Трамп.

17 августа телеканал Fox News опубликовал текст «письма мира», которое Мелания Трамп через мужа передала Путину. В нем она написала о том, что все дети мечтают о любви, безопасности и возможностях.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Ранее Зеленский по указке лидеров Европы поблагодарил Трампа «более десятка раз»