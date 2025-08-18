Канцлер ФРГ призвал к прекращению огня на Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвал к прекращению боевых действий на Украине до следующей встречи. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«Честно говоря, мы бы больше всего хотели приостановки огня как можно скорее, желательно до следующей встречи. Я не могу себе представить, что следующая встреча пройдет без приостановки огня, над этим мы должны работать», — сказал Мерц.

Президенты США и Украины провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил, что сегодняшний день будет для Украины решающим. Он отметил, что если сделка не будет достигнута, то США прекратят свою помощь. Кроме того, Трамп сообщил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.