Трамп высказался о трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп уверен, что трехсторонняя встреча с участием президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках ее проведения. Об этом он заявил во время встречи с Зеленским и лидерами стран ЕС в Белом доме, трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«Я думаю, что когда мы ее [трехстороннюю встречу] организуем, полагаю, что именно когда, а не если, то мы увидим по-настоящему позитивные шаги», — сказал Трамп.

В Белый дом прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Президенты США и Украины провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил, что сегодняшний день будет для Украины решающим. Он отметил, что если сделка не будет достигнута, то США прекратят свою помощь. Кроме того, Трамп сообщил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.