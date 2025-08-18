Трамп сообщил о «непрямых контактах» с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялись «непрямые контакты» с российским коллегой Владимиром Путиным, а также напомнил, что позже созвонится с ним. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

Ранее Трамп высказался о возможности трехсторонней встречи лидеров РФ, США и Украины.