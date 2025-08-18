Путин поговорил по телефону с президентом Бразилии да Силвой

Путин рассказал президенту Бразилии Луле да Силве о переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал своему бразильскому коллеге Луле да Силве по телефону о переговорах с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Бразилии.

«В понедельник президент Луис Инасиу Лула да Силва получил телефонный звонок от президента России Владимира Путина. В ходе разговора, длившегося 30 минут, Путин поделился информацией о своей встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, которую оценил как позитивную», — заявили в пресс-службе бразильского лидера.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее президент Бразилии посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете.