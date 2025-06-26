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Президент Бразилии дал совет Трампу

Президент Бразилии Лула да Силва посоветовал Трампу меньше сидеть в интернете
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Eraldo Peres/AP

Президенту США  Дональду Трампу следует сосредоточиться на исполнении своих полномочий, вместо того чтобы проводить время в интернете и соцсетях, заявил бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщает портал G1.

По его мнению, в сегодняшнем неспокойном мире президент США должен думать о том, что говорит, заниматься исполнением своих обязанностей, а также меньше сидеть в интернете.

Да Силва посоветовал Трампу больше думать о развитии свободной торговли, укреплении многосторонности и достижении мира.

До этого Трамп опубликовал в соцсети Truth Social видео с песней «Бомби, бомби, бомби, бомби, бомби Иран» группы Vince Vance & the Valiants.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский запросил встречу с президентом Бразилии.

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