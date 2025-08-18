В России рассказали об ожиданиях от встречи Трампа с Зеленским

В Белом доме 18 августа будет «большой день». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Он напомнил, что в 20:15 по московскому времени состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. На 22:00 мск запланирована встреча главы Белого дома с европейскими лидерами.

17 августа Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. На встрече в американской столице также будут присутствовать лидеры Германии, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, а также руководители Европейской комиссии и НАТО.

По данным агентства Bloomberg, во время предстоящих переговоров Трамп попытается определить условия мирной сделки, которую он обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным, а Зеленский постарается договориться о четких гарантиях безопасности для своей страны.

Ранее депутат Рады заявил, что Зеленский боится ареста в США.