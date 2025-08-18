Депутат Рады заявил, что Зеленский боится ареста в США

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мирного соглашения американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, украинский лидер окружил себя союзниками из Европы не только потому, что сам не может принимать решения, основная причина состоит в другом: в Соединенных Штатах его могут арестовать на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков.

Поэтому Зеленский продолжает держаться «коалицию желающих», добавил Дмитрук.

17 августа Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. На встрече в американской столице также будут присутствовать лидеры ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, а также руководители Европейской комиссии и НАТО.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.