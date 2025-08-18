На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады заявил, что Зеленский боится ареста в США

Депутат Дмитрук: Зеленский боится ареста в США, если не примет условия Трампа
true
true
true
close
Vadym Sarakhan/AP

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что его могут арестовать в США, если он не примет условия мирного соглашения американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, украинский лидер окружил себя союзниками из Европы не только потому, что сам не может принимать решения, основная причина состоит в другом: в Соединенных Штатах его могут арестовать на законных основаниях и сразу предъявить несколько пожизненных сроков.

Поэтому Зеленский продолжает держаться «коалицию желающих», добавил Дмитрук.

17 августа Зеленский отправился с рабочим визитом в Вашингтон для обсуждения с Трампом итогов переговоров президентов США и России на Аляске по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. На встрече в американской столице также будут присутствовать лидеры ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Финляндии, а также руководители Европейской комиссии и НАТО.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами