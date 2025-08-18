В Турции заявили, что рассчитывают на мир на Украине после саммита Путина и Трампа

В Турции считают, что саммит России и США приведет к урегулированию на Украине

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может инициировать процесс, результатом которого станет мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий дипломатический источник.

«Что касается наших ожиданий, это, прежде всего, инициирование процесса, который приведет к долгожданному прекращению огня и устойчивому мирному решению», — сказал источник.

По его словам, Анкара рассчитывает на это.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.