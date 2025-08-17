На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС подтвердили, что Россия требует вывести украинские войска из Донбасса

Посол ЕС на Украине Матернова отвергла предложение о выводе ВСУ из Донбасса
Markiian Lyseiko/Global Look Press via ZUMA Press

Россия выдвинула условие по выводу войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса. Это подтвердила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) посол Европейского союза (TC) на Украине Катарина Матернова.

«Путин представил «мирное предложение», требующее от Украины вывода войск из восточных территорий за пределы нынешней линии фронта. Такой подход неприемлем», — заявила Матернова.

Она подчеркнула, что Евросоюз «не допустит мира, который станет капитуляцией», исключив компромиссы с Москвой.

О том, что мирные инициативы России для Украины являются «капитуляцией», также заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Fox News утверждает, что Дональд Трамп одобрил предложение Владимира Путина о передаче России контроля над Донбассом. Также инициатива предусматривает заморозку линии фронта в южных областях Херсонщины и Запорожья. Reuters узнало, что среди требований Москвы — формальное признание суверенитета России над Крымом и снятие части санкций. По мнению Sky News, Владимир Зеленский осознает, что может попасть в «засаду» на встрече с главой Белого дома.

Ранее госсекретарь США назвал Путина частью мировой политики.

