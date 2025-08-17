Рубио объяснил, почему Трамп и Путин не заключили сделку по Украине

Рубио: на Аляске не было сделки по Украине из-за отсутствия на переговорах Киева

Американская сторона не рассчитывала на достижение договоренностей по украинскому вопросу на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, поскольку переговоры не подразумевали участия представителей Киева. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC.

«Мы никогда не говорили, что в результате встречи будет достигнуто соглашение, потому что украинцев там не было», — заявил Рубио.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Политики говорили почти три часа. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса. По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования достичь не удалось, но существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

18 августа спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил, что США и Россия согласовали надежные гарантии безопасности для Украины, которые, по его словам, стали «переломными». Уиткофф также отметил, что российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины и согласилась «не захватывать всю Украину целиком».

