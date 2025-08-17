Путин обсудил с Токаевым итоги переговоров с Трампом

Путин рассказал Токаеву об итогах переговоров с Трампом

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Кремля.

В ходе телефонного разговора российский лидер поделился своей оценкой результатов переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые прошли на Аляске.

В ходе беседы президенты также обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества, в частности, ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики.

Токаев поздравил Путина с достигнутыми на российско-американском саммите результатами.

На Аляске 15 августа состоялись трехчасовые переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, ключевой темой стало урегулирование украинского конфликта. После встречи американский лидер сообщил об отсутствии немедленного мирного соглашения, однако выразил оптимизм относительно будущих возможностей для разрешения ситуации.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что, несмотря на предстоящий долгий путь, США и Россия достигли определенного прогресса в ходе саммита, прошедшего на Аляске.

Ранее Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия.