На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом

Токаев поздравил Путина по телефону с итогами саммита на Аляске
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с результатами российско-американского саммита на Аляске во время телефонного разговора. Он особо отметил организацию визита лидера РФ, сообщает пресс-служба Токаева.

Путин проинформировал Токаева об основных аспектах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства.

Казахстанский лидер считает встречу в США прорывной в плане укрепления международных позиций РФ и взаимопонимания на мировой арене.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа,

Американский лидер лично встретил российского коллегу на красной дорожке, в небе их пролетом поприветствовали стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22.

Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам мероприятия подписано не было.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами