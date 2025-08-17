Токаев поздравил Путина с итогами встречи с Трампом

Токаев поздравил Путина по телефону с итогами саммита на Аляске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента России Владимира Путина с результатами российско-американского саммита на Аляске во время телефонного разговора. Он особо отметил организацию визита лидера РФ, сообщает пресс-служба Токаева.

Путин проинформировал Токаева об основных аспектах переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Стороны также подтвердили приверженность укреплению стратегического партнерства.

Казахстанский лидер считает встречу в США прорывной в плане укрепления международных позиций РФ и взаимопонимания на мировой арене.

15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске состоялся саммит РФ — США. Его главным событием стали переговоры Путина и Трампа,

Американский лидер лично встретил российского коллегу на красной дорожке, в небе их пролетом поприветствовали стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя F-22.

Встреча завершилась заявлениями глав государств о «существенном прогрессе» в процессе урегулирования конфликта на Украине. Тем не менее никаких соглашений по итогам мероприятия подписано не было.

Ранее состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко.