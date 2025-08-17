Глава МИД Германии высказался о гарантиях безопасности для Украины

Мирное соглашение по урегулированию на Украине требует четких гарантий безопасности для страны, и Европа готова предоставить их вместе с США. Об этом на своей странице в соцсети X заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефул.

«Европа твердо стоит на стороне Украины, какими бы ни были планы [президента России Владимира] Путина», — заявил он.

По словам никаких переговоров по вопросам урегулирования украинского конфликта не будет проводиться без участия Киева.

До этого стало известно, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в США вместе с украинским лидером для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что отправится в США в понедельник. По ее словам, она также присоединится к переговорам вместе с другими европейскими руководителями именно по приглашению украинского лидера.

Ранее СМИ сообщили о планах «коалиции желающих» поговорить с Зеленским до Трампа.