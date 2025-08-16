На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ назвали возможную дату саммита Трампа, Путина и Зеленского

Axios: США хотят провести встречу Трампа, Путина и Зеленского 22 августа
Global Look Press

Вашингтон хочет организовать трехстороннюю встречу президентов США, России и Украины по урегулированию конфликта на территории республики 22 августа, передает Axios со ссылкой на два источника.

По их словам, американский президент Дональд Трамп сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и другим западным политикам, что хочет провести трехсторонний саммит по урегулированию конфликта «быстро».

Портал отмечает, что российский лидер Владимир Путин публично не обещал провести такую встречу.

15 августа Путин и Трамп провели переговоры на Аляске. Встреча на базе Эльмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлилась 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Российский лидер пригласил своего американского коллегу в Россию для повторной встречи. Однако никаких подробностей и конкретики о договоренностях не было.

Ранее в принтере отеля на Аляске нашли секретные документы о встрече Путина и Трампа.

