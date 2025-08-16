Сийярто: Венгрия надеется, что Европа не сорвет урегулирование на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что страны Западной Европы не сорвут процесс мирного урегулирования по Украине. Об этом он написал на своем странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Было бы хорошо, если бы начатый на Аляске процесс на этот раз не забуксовал!» — написал он.

Сийярто отметил, что три с половиной года назад страны Западной Европы саботировали стамбульское мирное соглашение, из-за чего боевые действия на территории Украины продолжаются по сей день.

15 августа на Аляске президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

