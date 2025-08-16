Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил надежду, что страны Западной Европы не сорвут процесс мирного урегулирования по Украине. Об этом он написал на своем странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Было бы хорошо, если бы начатый на Аляске процесс на этот раз не забуксовал!» — написал он.
Сийярто отметил, что три с половиной года назад страны Западной Европы саботировали стамбульское мирное соглашение, из-за чего боевые действия на территории Украины продолжаются по сей день.
15 августа на Аляске президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.
По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.
Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.
