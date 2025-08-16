Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым после саммита РФ — США

ТАСС: Фидан обсудил по телефону с Лавровым переговоры Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по телефону обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым прошедший на Аляске саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком дипломатическом ведомстве.

«Обсуждались усилия, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, а также прошедшая в этом контексте встреча президентов США и России, состоявшаяся на Аляске», — сообщил источник.

Кроме того, Фидан выразил надежду, что процесс, начатый на Аляске, приведет к прочному миру при участии Украины, и отметил, что Анкара готова внести свой вклад в это.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал переговоры лидеров России и США в Анкоридже. По его словам, они придали новый импульс поискам путей прекращения конфликта между Москвой и Киевом. Также Эрдоган заявил о готовности Турции «всемерно содействовать» установлению мира на Украине.

В пятницу Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

