Эрдоган заявил, что приветствует встречу Путина и Трампа на Аляске

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети X приветствовал переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, состоявшаяся на Аляске, придала новый импульс поискам путей прекращения войны между Россией и Украиной», — написал он.

По словам турецкого лидера, Анкара приветствует саммит в Анкоридже и надеется, что этот новый процесс с участием президента Украины Владимира Зеленского заложит основу для прочного мира.

Кроме того, Эрдоган заявил о готовности Турции «всемерно содействовать» установлению мира на Украине.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

