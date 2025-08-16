В ОАЭ оценили усилия Путина и Трампа по завершению конфликта на Украине

В МИД ОАЭ сообщили, что усилия Путина и Трампа по Украине внушают надежду на мир

Совместные усилия президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по завершению украинского кризиса внушают надежду на укрепление глобального мира и стабильности. Об этом сообщили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

«Министерство иностранных дел высоко оценило эту историческую встречу, подчеркнув, что конструктивный диалог остается наиболее эффективным средством преодоления разногласий и разрешения споров», — сказано в заявлении.

В ОАЭ приветствовали саммит, а также выразили признательность Трампу за его усилия по налаживанию диалога и поиску мирных решений.

МИД счел данную встречу важным шагом на пути к укреплению международного мира, безопасности и созданию атмосферы доверия в Европе.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

