СМИ узнали о готовности Путина заморозить линию фронта при одном условии

В ходе переговоров на Аляске президент РФ Владимир Путин предложил заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Axios.

По словам источника, у американской стороны сложилось впечатление, что в обмен на территорию Донбасса российский лидер готов прекратить боевые действия и взять на себя обязательство не пытаться занять другие украинские территории.

Согласно материалу, во время встречи на Аляске лидер РФ уверил Трампа, что при желании ВС РФ якобы могут взять под контроль весь Донбасс и другие районы, где продолжаются бои. Его украинский коллега Владимир Зеленский возразил, что Путин «искажает ситуацию на фронте».

До этого стало известно, что, по мнению Трампа, признание всего Донбасса российским поможет быстро заключить соглашение о мире.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

