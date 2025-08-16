На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о готовности Путина заморозить линию фронта при одном условии

Axios: Путин готов заморозить линию фронта в обмен на уход Украины из Донбасса
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

В ходе переговоров на Аляске президент РФ Владимир Путин предложил заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Axios.

По словам источника, у американской стороны сложилось впечатление, что в обмен на территорию Донбасса российский лидер готов прекратить боевые действия и взять на себя обязательство не пытаться занять другие украинские территории.

Согласно материалу, во время встречи на Аляске лидер РФ уверил Трампа, что при желании ВС РФ якобы могут взять под контроль весь Донбасс и другие районы, где продолжаются бои. Его украинский коллега Владимир Зеленский возразил, что Путин «искажает ситуацию на фронте».

До этого стало известно, что, по мнению Трампа, признание всего Донбасса российским поможет быстро заключить соглашение о мире.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин оценил встречу на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами