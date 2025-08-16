Трамп назвал условие для быстрого соглашения о мире на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил лидерам стран Запада, что признание всего Донбасса российским поможет быстро заключить соглашение о мире. Об этом пишет The New York Times.

По словам двух европейских источников, Трамп считает возможным быстрое мирное соглашение, если президент Украины согласится передать РФ часть Донбасса, не занятую ВС РФ.

До этого стало известно, что об этом же американский лидер сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Европейские официальные лица приветствовали усилия Трампа в ходе телефонного разговора с ним и повторили свой призыв к трехсторонней встрече между президентами США, Украины и России. При этом некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что президент США теперь может оказывать давление на своего лидера Украины, чтобы тот пошел на территориальные уступки ради мира.

Накануне президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Президенты обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности.

