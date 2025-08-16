На Украине не понимают, почему Трамп отказался от требований о прекращении огня

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон, который запланирован на понедельник, намерен добиться ясности относительно предложений президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника, проинформированного о телефонном разговоре двух политиков.

«Поездка украинского лидера в Вашингтон будет направлена на то, чтобы получить разъяснения от Трампа. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от требования о прекращении огня перед началом переговоров», — говорится в публикации.

Кроме того, на Украине возникли вопросы к предложению Трампа предоставить Киеву гарантии безопасности.

16 августа депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что жители Украины после переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске получили сигнал, что мир возможен, его достижению мешает лишь Владимир Зеленский.

В пятницу российский и американский президенты впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский заявил о подготовке РФ к активизации наступления.