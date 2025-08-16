«Коалиция желающих» собирается ради мира на Украине

Новая встреча «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) пройдет в воскресенье, 17 августа, в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По имеющейся информации, видеоконференция начнется в 15:00 (16:00 мск). Председателями на ней будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь пойдет о «дальнейших этапах в рамках дискуссии о мире на Украине».

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт российского президента приземлился там около 21:54 мск. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями и направились к месту переговоров на одном автомобиле.

Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее Лондон захотел отправить военных на Украину после перемирия.