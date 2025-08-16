На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Коалиция желающих» собирается ради мира на Украине

AFP: встреча «коалиции желающих» по миру на Украине пройдет 17 августа
true
true
true
close
Stephanie Lecocq/Reuters

Новая встреча «коалиции желающих» (объединение из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине) пройдет в воскресенье, 17 августа, в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

По имеющейся информации, видеоконференция начнется в 15:00 (16:00 мск). Председателями на ней будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Речь пойдет о «дальнейших этапах в рамках дискуссии о мире на Украине».

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Первым в Анкоридж прибыл американский лидер, борт российского президента приземлился там около 21:54 мск. Из самолетов главы государств вышли практически одновременно. Они встретились на ковровой дорожке на летном поле, обменялись рукопожатиями и направились к месту переговоров на одном автомобиле.

Переговоры на базе Элмендорф-Ричардсон в формате «три на три» с участием министров продлились 2 часа 45 минут. Основной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого президенты провели совместную пресс-конференцию, на которой журналистам не дали задать ни одного вопроса. Путин на пресс-конференции говорил более восьми минут, Трамп — менее четырех.

Ранее Лондон захотел отправить военных на Украину после перемирия.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами