В РФ поддержали слова Трампа о мирном соглашении вместо временного прекращения огня

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев поддержал слова президента США Дональда Трампа о необходимости мирного соглашения вместо временного прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

«Да будет мир», — ответил Дмитриев на сообщение Трампа.

Глава Белого дома заявил о наличии общего согласия о том, что лучший способ завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не просто перемирие.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».