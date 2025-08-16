На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев назвал встречу с медведем на Аляске добрым предзнаменованием

Дмитриев: медведь на Аляске стал добрым знаком перед саммитом Путина и Трампа
Telegram-канал Говорит Москва

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети Х рассказал, что встреченный им на Аляске медведь действительно стал добрым знаком перед российско-американским саммитом.

«Медведь действительно был добрым знаком», — написал он.

15 августа Дмитриев опубликовал в социальной сети Х видео, где он находился в пригороде Анкориджа или в парке рядом с рекой, а в нескольких десятках метров от него был замечен небольшой медведь. В комментарии к записи Дмитриев выразил надежду, что животное предвещает удачное проведение встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от встречи Путина и Трампа.

