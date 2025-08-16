На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции положительно оценили встречу Путина и Трампа

Французский политик Филиппо: на встрече Путина и Трампа произошло многое
Vincent Isore/Global Look Press

Европейские комментаторы пришли в ярость из-за успешной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Известиями» заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По мнению Филиппо, интенсивная критика встречи со стороны проевропейских комментаторов свидетельствует о ее содержательных результатах. Он подчеркнул ценность диалога между Москвой и Вашингтоном для международной стабильности.

«Достаточно увидеть уровень реакции некоторых комментаторов, чтобы понять: состоялся значимый диалог», — отметил политик.

Как писало ABC News, Владимир Путин переиграл очередного президента США. В статье говорится, что для Путина встреча с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске оказалась полезна, саммит вернул российского лидера за стол ведущих мировых держав и стал шансом для поиска экономических возможностей с Соединенными Штатами.

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России допустили, что новая встреча Путина и Трампа состоится в скором времени.

