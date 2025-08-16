На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЛДПР заявил, что Москва и Вашингтон «нацелены на завершение войны на Украине»

Депутат Слуцкий заявил, что саммит на Аляске знаменует обрушение изоляции России
true
true
true

США и РФ настроены на нормализацию двусторонних отношений и урегулирование украинского конфликта, а саммит на Аляске стал поворотной точкой в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Российско-американский саммит стал переходом к новому этапу в двусторонних отношениях и поворотной точкой в урегулировании конфликта на Украине. Прогресс есть, это отмечают обе стороны. И это уже значимый итог. Насколько он 10 из 10 мы увидим буквально в ближайшие недели. Важно, что Москва и Вашингтон нацелены на достижение устойчивого и серьезного результата и в нормализации российско-американского диалога, и в завершении войны на Украине. Владимир Путин напрямую обозначил позицию России о необходимости устранения первопричин украинского кризиса для достижения целей устойчивого мира и глобальной безопасности в целом», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что встреча Трампа и Путина знаменовала окончание изоляции России. Депутат выразил надежду, что украинские власти не станут срывать переговоры.

«Саммит в полной мере оправдал девиз: «Стремление к миру». Соглашусь с Владимиром Путиным, в какой-то мере Аляска стала переходом «из вчера в завтра» в политической сфере. И, конечно, он знаменует обрушение стены изоляции России. Работа продолжается. Взаимные контакты и встречи в верхах, надеюсь, тоже будут продолжены. Трамп прямо переадресовал «мяч» на сторону Киева. Надеемся, что власти на Украине и их европейские кураторы прислушаются к здравому смыслу и воздержатся от провокаций по срыву переговоров, к чему призывал в своем заявлении Президент РФ. Россия как ни одна другая страна хочет завершения конфликта, хочет завершения братоубийственной трагедии», — добавил он.

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа выброшена на свалку истории после встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами