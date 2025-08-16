Глава ЛДПР заявил, что Москва и Вашингтон «нацелены на завершение войны на Украине»

США и РФ настроены на нормализацию двусторонних отношений и урегулирование украинского конфликта, а саммит на Аляске стал поворотной точкой в этом вопросе. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Российско-американский саммит стал переходом к новому этапу в двусторонних отношениях и поворотной точкой в урегулировании конфликта на Украине. Прогресс есть, это отмечают обе стороны. И это уже значимый итог. Насколько он 10 из 10 мы увидим буквально в ближайшие недели. Важно, что Москва и Вашингтон нацелены на достижение устойчивого и серьезного результата и в нормализации российско-американского диалога, и в завершении войны на Украине. Владимир Путин напрямую обозначил позицию России о необходимости устранения первопричин украинского кризиса для достижения целей устойчивого мира и глобальной безопасности в целом», — сказал он.

Слуцкий подчеркнул, что встреча Трампа и Путина знаменовала окончание изоляции России. Депутат выразил надежду, что украинские власти не станут срывать переговоры.

«Саммит в полной мере оправдал девиз: «Стремление к миру». Соглашусь с Владимиром Путиным, в какой-то мере Аляска стала переходом «из вчера в завтра» в политической сфере. И, конечно, он знаменует обрушение стены изоляции России. Работа продолжается. Взаимные контакты и встречи в верхах, надеюсь, тоже будут продолжены. Трамп прямо переадресовал «мяч» на сторону Киева. Надеемся, что власти на Украине и их европейские кураторы прислушаются к здравому смыслу и воздержатся от провокаций по срыву переговоров, к чему призывал в своем заявлении Президент РФ. Россия как ни одна другая страна хочет завершения конфликта, хочет завершения братоубийственной трагедии», — добавил он.

15 августа на Аляске Трамп и Путин провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа выброшена на свалку истории после встречи Путина и Трампа.