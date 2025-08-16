Американского журналиста привел в восторг подарок русского коллеги

Американский журналист Гленн пришел в восторг от бутылки русской водки в подарок

Американский журналист Брайан Гленн, работавший на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, пришел в восторг от подарка, полученного от российского коллеги Александра Юнашева. Видео размещено в Telegram-канале российского журналиста.

Юнашев, столкнувшись с проблемами в работе оборудования, взял нужную технику напрокат у американской команды, а в качестве благодарности преподнес зарубежным коллегам бутылку традиционной русской водки.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

В общей сложности визит Путина в город Анкоридж продлился около пяти часов. После общения с Трампом президент РФ посетил участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон, а также подарил православной церкви на Аляске икону Германа Аляскинского, покровителя Америки.

Ранее Трамп оценил качества Путина как президента.