Трамп поднялся на борт своего самолета, чтобы покинуть Аляску

Трамп завершает визит на Аляску и направляется в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего самолета и направляется в Вашингтон после встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Видеокадры с места событий публикуют СМИ.

15 августа Путин и Трамп завершили переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Основная тема переговоров — поиск урегулирования украинского кризиса.

Незадолго до Трампа Аляску покинул и Путин. В общей сложности его визит в город Анкоридж продлился около пяти часов.

По словам американского лидера, в ходе переговоров с главой РФ мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Глава Белого дома отметил, что «переговоры прошли в позитивном ключе» и он намерен продолжить телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение. Трамп также планирует связаться с европейскими лидерами.

Ранее стало известно об отмене совместного обеда делегаций РФ и США.