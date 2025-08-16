Стало известно об отмене совместного обеда делегаций РФ и США

RT: обед делегаций РФ и США, запланированный после встречи на Аляске, отменен

Совместный обед американской и российской делегаций, который должен был состояться после переговоров в Анкоридже (Аляска), был отменен. Об этом сообщают корреспонденты RT c места событий.

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным отправляется обратно в Вашингтон.

15 августа российский и американский лидеры проводят саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Трампа.

По словам президента США, в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем. «В целом переговоры прошли в позитивном ключе», — заключил Трамп.

Ранее Трамп рассказал о планах на встречу с участием Путина и Зеленского.