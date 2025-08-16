На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол России пообещал быстро дать визы делегации США, если новая встреча будет в Москве

Дарчиев заявил о готовности оперативно выдать визы делегации США
Shutterstock

Визы американской делегации выдадут быстрее, чем за два-три дня, если новая встреча лидеров России и США состоится в Москве. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, сообщает Telegram-канал «Юнашев Live».

«Я думаю, быстрее», — ответил он на вопрос, удастся ли делегации США получить визы за два-три дня.

Дипломат также пошутил, что получить визы в Магадане удастся «еще быстрее».

Немногим ранее Дарчиев сообщил, что тональность общения России и США рабочая, стороны нацелены на преодоление «токсичного наследия», оставшегося от предыдущей американской администрации, и на достижение результата.

Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп завершили переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Основная тема переговоров — поиск урегулирования украинского кризиса.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Белоусов рассказал о настроении после переговоров России и США.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
