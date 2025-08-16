Трамп назвал условие выхода из переговорного процесса по Украине

Трамп заявил, что уйдет из процесса по Украине, если у диалога с РФ нет будущего

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что выйдет из процесса переговоров вокруг урегулирования на Украине, если поймет, что у диалога с Россией по данному вопросу нет будущего.

«Если все пойдет плохо, если я не увижу в этом будущего — а я человек дела — то я просто уйду», — заявил он.

В ходе беседы он добавил, что если бы не его победа на выборах, конфликт на Украине мог бы перерасти в третью мировую войну.

Он также выразил надежду, что переговоры президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского состоятся.

15 августа Путин и Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи.

