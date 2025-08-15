На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков высказался о возможности проведения следующей встречи Путина и Трампа

Ушаков: обсуждать следующий саммит России и США преждевременно
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Необходимо подождать итогов встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, чтобы понять, будет ли следующий саммит. Обсуждать эту тему пока преждевременно, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

«Остается меньше двух часов до этого саммита, можно подождать», — заявил представитель Кремля журналистам.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры президентов начнутся примерно в 22 часа по московскому времени. Лидеры двух государств сконцентрируют свое внимание на обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщил источник ТАСС, помимо Украины Путин и Трамп обязательно затронут тему глобальной стратегической безопасности. По его словам, эта тема важна не только для России и США, а для всего мира. Также во время беседы президентов прозвучит тема деструктивности санкционного давления.

Ранее США определили слоган встречи Путина и Трампа — «В погоне за миром».

