США определили слоган встречи Путина и Трампа — «В погоне за миром»

США определили слоган встречи Путина и Трампа на Аляске «В погоне за миром»

Соединенные Штаты определили слоган встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске – «В погоне за миром», его разместили на баннере. Об этом сообщает РИА Новости.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее сообщалось, что самолет с Путиным заходит на посадку в Анкоридже на Аляске.