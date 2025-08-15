На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какая погода будет в Анкоридже, где пройдет саммит Путина и Трампа

В Анкоридже во время саммита РФ и США будет облачно, без осадков
Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Анкоридже во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет переменная облачность, без осадков. Об этом ТАСС рассказали в метеорологической службе главного аэропорта Аляски.

«‎В течение дня, в том числе в районе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, максимальная температура воздуха ожидается на уровне 16-18 градусов выше нуля, ожидается переменная облачность, без осадков, а ветер может дуть северный со скоростью около 6 м/с», — сказали агентству.

Собеседник добавил, что Анкоридж находится в тылу смещающегося в юго-восточном направлении циклона, поэтому ночные осадки сменяются облачностью.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

Ранее появились фото отеля на Аляске, куда поселили российскую делегацию.

Встреча Путина и Трампа
