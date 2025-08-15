Трамп заявил, что хочет скорейшего прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что не знает, что сделает его встречу с российским лидером Владимиром Путиным успешной, заявив, что хочет добиться прекращения огня. Его слова приводит Reuters.

«Я не могу вам этого сказать. Я не знаю. Нет ничего предопределенного. Я хочу кое-чего. Я хочу прекращения огня», — отметил глава Белого дома.

После Трамп еще раз подчеркнул, что хочет скорейшего прекращения огня. По словам президента, он «не будет доволен, если этого не произойдет сегодня».

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут саммит на Аляске. Местом для переговоров была выбрана объединенная военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Ожидается, что встреча начнется около 22:00 по московскому времени с беседы тет-а-тет, где кроме глав двух государств будут их помощники и переводчики. Основная тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

В состав российской делегации вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, посол в США Александр Дарчиев и спецпредставитель главы РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

От Соединенных Штатов на саммите будут присутствовать глава Госдепартамента США Марко Рубио, глава Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Дэн Кейн.

Ранее самолет с Путиным вошел в воздушное пространство США.