На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор: Зеленский может потерять власть после саммита РФ — США на Аляске

Профессор Саймс: после саммита РФ — США Зеленский может лишиться власти
true
true
true
close
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский может лишиться власти после саммита Россия — США на Аляске. Такое предположение в интервью aif.ru высказал профессор МГИМО Дмитрий Саймс.

«Дальнейшая судьба Зеленского, во многом, зависит от европейской позиции. И того, готова ли его Европа поддерживать без Трампа. Ясно, что без поддержки США Зеленскому будет трудно оставаться на своем месте, — сказал Саймс.

Он добавил, что если Киев лишится поддержки со стороны Соединенных Штатов, другие украинские политики поставят под вопрос необходимость нахождения Зеленского у власти.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретятся 15 августа на Аляске. Их переговоры пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, начало запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск). Главной темой обсуждения глав государств станет урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Риттер объяснил, чем закончится встреча Путина и Трампа на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами