Риттер объяснил, чем закончится встреча Путина и Трампа на Аляске

Риттер: РФ и США на Аляске договорятся работать вместе в разных сферах

Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп придут к соглашению о совместной работе в разных областях. Об этом заявил ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Я считаю, сценарий уже написан. Обе стороны согласны по многим пунктам, и это будет очень короткая встреча. Будет совместная пресс-конференция. Будут достигнуты соглашения», — считает он.

По мнению Риттера, стороны рассмотрят стратегическую основу для двусторонних отношений.

На данный момент Владимир Путин находится в Магадане, где проводит совещание по вопросам развития Магаданской области. В рамках своей рабочей поездки глава государства посетил завод «Омега-Си» по производству Омега-3 из белой рыбы.

Саммит президента России и американского лидера пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Начало переговоров запланировано на 11:30 по местному времени (22:30 мск).

Ранее шеф Пентагона отправился в Анкоридж, где пройдет встреча Трампа и Путина.