США рассматривают разные варианты развития саммита на Аляске

В США не исключают разных вариантов развития встречи Путина и Трампа

Америка не исключает разных вариантов развития встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Ситуация может развиваться по-разному, вплоть до возможного ухода Трампа со встречи, говорится в тексте.

Лидеры России и США – Владимир Путин и Дональд Трамп – проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске 15 августа. Сначала они поговорят тет-а-тет с участием переводчиков, а затем продолжат беседу в расширенном составе.

Главная цель встречи — обсудить пути прекращения боевых действий на Украине, перспективы смягчения санкций и вопросы контроля над вооружениями.

Россию на переговорах представят глава МИД РФ Сергей Лавров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В делегацию США вошли госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Лютник, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, шеф ЦРУ Джон Рэтклифф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

На данный момент известно, что самолет с президента США Дональда Трампа вылетел на Аляску, чтобы лично встретить Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Трамп исключил вступление Украины в НАТО.