В НАТО признали, что Европа не в состоянии помогать Украине без США

Запасы вооружений у европейских стран оказались истощены в краткосрочной перспективе из-за поддержки Украины. В связи с этим Европе приходится полагаться на поставки оружия из США, пишет Euractiv со ссылкой на неназванного представителя НАТО.

«Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и возможности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе», — заявил собеседник издания.

Отмечается, что Европа стала все реже передавать Киеву оружие из собственных запасов. Координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава полагает, что проблема дефицита вооружений в европейских странах может быть в перспективе решена за счет закупок военной продукции для Украины у США.

24 июля американский президент Дональд Трамп сообщил, что ЕС и США заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения из США, а затем распределять их. Ожидается, что большая часть пойдет на Украину.

Глава Белого дома подчеркнул, что подобное соглашение Соединенные Штаты должны было заключить с ЕС еще три года назад. По его словам, деньги, полученные от европейских стран, США будут тратить на свои оборонные компании.

Ранее Писториус призвал европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.