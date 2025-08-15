Трамп заявил о готовности обсудить с Путиным вопросы бизнеса

Трамп может обсудить с Путиным вопросы бизнеса, если будет прогресс по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы бизнеса, если удастся достичь прогресса по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США.

Во время своего полета на Аляску Трамп также заявил журналисту, что считает Путина «умным парнем».

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Ранее Трамп опубликовал эмоциональный пост перед встречей с Путиным.