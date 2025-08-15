Трамп заявил, что Россия заинтересована в экономическом потенциале США

Соединенные Штаты видит со стороны России заинтересованность в экономическом потенциале США. Об этом в преддверии российско-американского саммита на Аляске заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Встреча запланирована на 22:00 мск и начнется с беседы тет-а-тет. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На встрече также будут затронуты вопросы экономического сотрудничества России и США.

В Анкоридж уже прибыли глава МИД РФ Сергей Лавров и посол в США Александр Дарчиев. Участие в саммите также примут помощник президента Юрий Ушаков и министр обороны Андрей Белоусов.

Трамп перед вылетом на Аляску для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным опубликовал в соцсети Truth Social эмоциональный пост.

«‎Ставки высоки!!!» — написал американский лидер.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп наслаждается ролью миротворца.