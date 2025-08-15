Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется покинуть новые регионы России, в том числе Херсон и Запорожье. Об этом в интервью «Ридусу» заявил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

«Вопрос лишь в том, как именно это произойдет. У Киева есть два варианта: либо он выведет ВСУ в рамках соответствующего соглашения, что позволит украинскому руководству сохранить своих бойцов, либо украинские войска вынуждены будут бежать, неся огромные потери», — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что никакой сдачи закрепленных в Конституции РФ территорий быть не может.

Ожидается, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудят такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, на переговорах будут затронуты вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

