В Германии оценили возможные последствия встречи Путина и Трампа

Bild: Европа может отвергнуть результаты встречи Путина и Трампа на Аляске

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут отвергнуть результаты встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, передает издание Bild.

«Трамп выйдет со встречи на Аляске, якобы достигнув чего-то, но европейцы могут с этим не согласиться», — сказал он.

По мнению эксперта, Трамп «разочарован Путиным», но при этом не решается «нанести ответный удар».

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не загадывать ничего наперед относительно саммита на Аляске и заметил, что у России четкая позиция, которая будет изложена. Также он рассказал об отсутствии мандража перед началом мероприятия.

15 августа Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Британии назвали возможные договоренности Трампа и Путина «плохой новостью» для Украины.