Зеленский и Макрон договорились встретиться после саммита РФ — США на Аляске

BFMTV: Зеленский и Макрон проведут встречу после переговоров Трампа и Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон договорились провести встречу после саммита РФ — США, который состоится на Аляске. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

«Макрон и <...> Зеленский условились после Аляски увидеться в подходящее время», — рассказал представитель Елисейского дворца.

Когда и где состоится эта встреча, в данный момент неизвестно.

Саммит РФ — США пройдет 15 августа на Аляске. Главным событием станут очные переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.

Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Главы государств могут обсудить такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Кроме того, на переговорах будут затронуты вопросы экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

В преддверии саммита американский лидер оценил вероятность успеха своей встречи с Путиным в 75%.

