Профессор назвал условие для выдвижения Путина на Нобелевскую премию мира

Профессор Эрнандес: Трамп и Путин достойны Нобелевской премии в случае мира

Достижение мирного соглашения по Украине может стать основанием для рассмотрения кандидатур Владимира Путина и Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом заявил профессор Университета Эль-Сальвадора Давид Эрнандес РИА Новости.

В интервью агентству эксперт отметил символичность проведения саммита на Аляске, подчеркнув исторические связи между РФ и США. По его мнению, диалог лидеров способствует снижению международной напряженности.

«Не сомневаюсь, что если удастся достичь мирного соглашения [...], оба лидера будут заслуживать Нобелевской премии мира», — сказал Эрнандес.

14 августа газета Dagens Næringsliv (DN) писала, что Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю Организации Североатлантического договора (НАТО), министру финансов Норвегии Йенсу Столтенбергу в связи с Нобелевской премией мира, присуждаемой Норвежским Нобелевским комитетом.

Днем ранее сообщалось, что кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Ранее в МИД РФ раскрыли сценарии срыва переговоров Путина и Трампа.