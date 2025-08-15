Риттер: Путин защищает Донбасс, потому что там живут граждане России

Действия президента РФ Владимира Путина по защите населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей обусловлены их статусом граждан России, заслуживающих безопасности. Такое заявление в интервью RT сделал экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

Он подчеркнул, что жители этих регионов годами живут под постоянными обстрелами Вооруженных сил Украины.

«ВСУ целенаправленно применяют высокоточное оружие против гражданских объектов — это не случайность, а тактика», — отметил Риттер.

Для понимания трагедии экс-разведчик предложил американцам представить сценарий ударов по США.

«Что, если бы из Тихуаны [Мексика] по Сан-Диего летели ракеты, уничтожая стадионы, больницы, дороги? — задал вопрос Риттер.

19 июля Путин заявил, что Донбасс и исторические области Новороссии являются частью России на основании референдумов.

22 июня глава российского государства потребовал от Украины признать референдумы в новых регионах и в Крыму.

