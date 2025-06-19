Донбасс и исторические области Новороссии являются частью России на основании референдумов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств, трансляция ведется на платформе «Смотрим».

«Мы провели референдум, отвечая на просьбы граждан этих территорий. Теперь это неотъемлемая часть Российской Федерации», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что демилитаризация Украины заключается в том, чтобы лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России. Он добавил, что Россия будет добиваться поставленных в ходе СВО целей.

Президент РФ проводит встречу с представителями западных СМИ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — онлайн-трансляция «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что случится, если Германия поставит Киеву ракеты Taurus.